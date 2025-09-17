Unfall auf A8 mit vier Fahrzeugen - Bootsanhänger umgekippt

Auf der Autobahn 8 bei Nellingen (Alb-Donau-Kreis) ist ein Mensch bei einem Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen leicht verletzt worden. Eines der Autos war laut einem Polizeisprecher mit einem Bootsanhänger unterwegs. Der Anhänger soll demnach umgekippt und das Boot auf die Mittelleitplanke geflogen sein. Laut dem ADAC-Staumelder staute es sich auf der Strecke zwischen Ulm-West und Merklingen am Abend mehrere Kilometer lang.

