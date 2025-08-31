Steigt CDU-Landeschef Hagel in den Boxring?

Wie weit geht der CDU-Spitzenkandidat im Wahlkampf, boxt sich Manuel Hagel durch bis ins Staatsministerium? Zumindest will er zu einem Box-Event kommen, das kein Geringerer als der frühere Thaibox-Europameister, Porsche-Betriebsratschef und Kommunalpolitiker Uwe Hück in einem Pforzheimer Kino plant.

«Als Uwe Hück mich gefragt hat, ob ich zu seinem Charity-Event komme, habe ich keine Sekunde gezögert», sagte Hagel der Deutschen Presse-Agentur. Doch steigt der CDU-Landeschef auch in den Ring, wie die «Badischen Neuesten Nachrichten» («BNN») vor kurzem schrieben?

Am 12. November soll eine große Bühne im Kinosaal zum Boxring umgebaut werden. Rund 500 Gäste passten dann noch in den Raum, sagte Hück der dpa. Die Einnahmen sollen seiner Lernstiftung zugutekommen, die sich für die Bildung und Integration benachteiligter Jugendlicher einsetzt.

Überraschung geplant

Magier Thorsten Strotmann werde unter anderem dabei sein, sagte Hück. Zudem würden Hollywood-Stars erwartet, berichteten die «BNN». Namen seien noch geheim. Und die Zeitung heizte die Spekulationen über den Auftritt Hagels an: Geplant sei, dass der CDU-Landtagskandidat «in den Ring steigt», hieß es.

Der 37-Jährige antwortete dazu jetzt auf dpa-Anfrage: «Den Boxring überlasse ich an diesem Abend natürlich den Profis – da gehören sie hin. Aber ich bin mit voller Leidenschaft als Zuschauer dabei und feuere die Kämpfer an, die sich für die gute Sache in den Ring stellen.» War's das schon?

«Uwe hat mir aber auch schon durch die Blume verraten, dass er vor Ort noch eine Überraschung für mich geplant hat», erklärte Hagel. «Ich bin gespannt!»

«Wer in den Ring geht, ist ein Held»

Hück sagte der dpa: «Wir brauchen wieder Politiker, die auch mal ein blaues Auge in Kauf nehmen, wenn sie sich durchkämpfen.» So lautet auch das Motto seiner Charity-Projekte «Blaue Flecke für soziale Zwecke».

Der 63-Jährige hat unter anderem gegen Ex-Profi Francois Botha geboxt. Nach wie vor ist Hück top in Form und bietet in seinem Sportzentrum bei Pforzheim Personal Training an. Mit Blick auf die Sportlerinnen und Sportler sagte er: «Wer in den Ring geht, ist ein Held. Den Mut musst du erstmal haben.»

Hagel unterstützt Hücks Engagement

Bei dem Charity-Event geht es aus Hagels Sicht um weit mehr als Sieg oder Niederlage. «Der wahre Kampf findet außerhalb der Seile statt: Es geht um Bildung, um Chancen und um Zusammenhalt», sagte der CDU-Politiker. «Damit Jugendliche, die es nicht leicht haben, nicht allein kämpfen müssen.»

Der Sport sei ein fantastisches Mittel, um Brücken zu bauen, Ausdauer zu fördern und zu zeigen: Wer dranbleibt, kann viel erreichen. «Mit Fleiß und Einsatz kommt man im Leben voran – auch wenn der Weg manchmal steinig ist», sagte Hagel. Genau das vermittle Hück mit seinem Engagement.

Hagel gilt als sportbegeistert, war laut einer Parteisprecherin auch schon mal Zuschauer bei einem Box-Kampf. Er joggt und früher spielte der Fan des VfB Stuttgart leidenschaftlich Fußball in seiner Heimat Ehingen (Alb-Donau-Kreis).

Faust ballen kann er - aber boxt Manuel Hagel auch? Foto: Marijan Murat/dpa