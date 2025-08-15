Mancherorts schon ausverkauft: Run auf «Schwarzwald Marie»

Wenn das mal nicht für Heimatliebe und Schwarzwald-Kult spricht: Schon am ersten Tag ist die neue Playmobil-Sonderfigur «Schwarzwald Marie» an manchen Verkaufsstellen ausverkauft gewesen. Die Schwarzwald Tourismus GmbH habe den Online-Shop wegen der hohen Nachfrage schließen müssen, sagte Sprecherin Jutta Ulrich. «Heute ist Marientag!» Die Anfragen würden in den nächsten Tagen bearbeitet.

«Es ist schon ein Run auf die Mädels»

Der Ansturm übertreffe die Erwartungen, sagte Ulrich. In Baiersbronn (Landkreis Freudenstadt) beispielsweise hätten Menschen schon vor Öffnung der Touristeninformation Schlange gestanden, um an eine Figur zu kommen. Auch habe manche Verkaufsstelle schon größere Mengen nachbestellt.

Astrid Ebert vom Spielzeugladen Holzpferd in Freiburg berichtete am Freitagnachmittag, von 800 Exemplaren sei knapp die Hälfte weg. «Es ist schon ein Run auf die Mädels.» Unter den Käufern seien gleichermaßen Touristen wie Einheimische, aber auch aus Köln habe sie eine Anfrage erhalten.

Die «Schwarzwald Marie» sei in allen Altersklassen gefragt, sagte Ebert - bei Kindern als Spielzeug, bei Erwachsenen eher als Deko. Auch eine Sammlerin sei in dem Geschäft gewesen, die schon mehrere solcher Sonderfiguren besitze.

Gibt es Nachschub?

Die Schwarzwald Tourismus GmbH hatte am Donnerstag mitgeteilt, 77.000 Exemplare der «Schwarzwald Marie» an bestimmten Verkaufsstellen im Schwarzwald für 4,99 Euro zuzüglich Versand zu verkaufen. Die Figur sieht aus wie eine klassische Playmobilfigur, hat einen Bollenhut auf dem Kopf, trägt Tracht mit Puffärmeln und hat eine angeschnittene Schwarzwälder Kirschtorte dabei. Pressesprecherin Ulrich hatte schon angekündigt, dass man bei großer Nachfrage bei Playmobil anfragen wolle, ob eine weitere Auflage möglich ist.

Laut der Seite playmorama.de werden Sonderfiguren, die demnach häufig Vereine, Museen oder Verbände exklusiv anbieten, auf Internetportalen schon mal zu überhöhten Preisen angeboten. Zum Beispiel gebe es auch Reformator Martin Luther, Schriftsteller Johann Wolfgang von Goethe, Komponist Johann Sebastian Bach und Napoleon Bonaparte in einer Playmobil-Version.

Icon vergrößern Astrid Ebert hat im Spielzeugladen Holzpferd in Freiburg schon zig Exemplare verkauft. Foto: Valentin Gensch/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Astrid Ebert hat im Spielzeugladen Holzpferd in Freiburg schon zig Exemplare verkauft. Foto: Valentin Gensch/dpa