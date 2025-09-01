Logo ka-news.de
Mit gezückter Waffe - Polizei überwältigt Frau in Bademantel

Mitten in der Nacht werden Anwohner auf Schreie aufmerksam. Die Polizei findet eine ungewöhnlich bekleidete Frau auf einer Straße - bewaffnet. Die Beamten fackeln nicht lange.
    Die Polizei muss ausrücken, um die bewaffnete Frau zu überwältigen. (Symbolfoto)
    Die Polizei muss ausrücken, um die bewaffnete Frau zu überwältigen. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa

    Eine mit einem Messer bewaffnete und in einem Bademantel gekleidete Frau hat die Polizei in Ettlingen bei Karlsruhe überwältigt. Mit vorgehaltener Dienstwaffe und dem Einsatz von Pfefferspray sei es den Beamten gelungen, die 37-Jährige vom Ablegen des Küchenmessers zu überzeugen, hieß es in einer Mitteilung. Sie habe sich widerstandslos festnehmen lassen. Zuvor soll die Frau mitten in der Nacht auf einer Straße einen Mann mit dem Messer bedroht haben. Zeugen alarmierten die Polizei, als sie die Auseinandersetzung bemerkten.

    Nach ihrer Festnahme wurde die 37-Jährige in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Die Ermittler suchen nun den Mann, der von der Frau bedroht wurde.

