Schwerer Zusammenstoß: Auto landet nach Unfall auf dem Dach - vier Verletzte

Mitten in Mannheim kracht es: Nach einem Zusammenstoß überschlägt sich ein Auto, vier Menschen werden verletzt. Was ist die Unfallursache?
Von dpa
    Die Verletzten wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)
    Die Verletzten wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Marcel Kusch/dpa

    Bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Auto ist in Mannheim ein Wagen umgekippt und auf dem Dach gelandet. Die 33 Jahre alte Fahrerin wurde laut Polizei bei dem Unfall am Mittwochabend schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Ihre drei Mitfahrer im Alter von 9 bis 30 Jahren erlitten leichte Verletzungen. Den Angaben zufolge übersah ein 18 Jahre alter Autofahrer beim Fahrspurwechsel den neben ihm fahrenden Wagen der 33-Jährigen. Durch die Kollision wurde das Auto der 33-Jährigen abgewiesen, kippte um und blieb auf der Gegenspur liegen.

