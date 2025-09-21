Logo ka-news.de
Schwere Brandstiftung: Mutmaßlicher Brandstifter nach Scheunenbrand festgenommen

Mutmaßlicher Brandstifter nach Scheunenbrand festgenommen

Eine Scheune brennt, die Bewohner eines angrenzenden Wohnhauses gelangen rechtzeitig in Sicherheit. Aber ihr Haus ist nicht mehr bewohnbar.
Von dpa
    Polizeibeamte nahmen den Verdächtigen noch am selben Abend vorläufig fest. (Symbolbild)
    Polizeibeamte nahmen den Verdächtigen noch am selben Abend vorläufig fest. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Nach einem Feuer in einer Scheune in Karlsruhe hat die Polizei einen 30-Jährigen festgenommen. Der Mann soll die an ein Wohnhaus angrenzende Scheune am Samstagabend in Brand gesetzt und anschließend mit einem mutmaßlich geklauten E-Scooter die Flucht ergriffen haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

    Einsatzkräfte der Feuerwehr evakuierten demnach mehrere Menschen aus dem Wohnhaus. Sie verhinderten aber, dass die Flammen auf das Gebäude übergriffen. Verletzte gab es keine. Das Haus sei nun unbewohnbar, heißt es in der Mitteilung, den Schaden schätzt die Polizei auf rund 200.000 Euro.

    Noch am Samstagabend nahmen die Beamten den Verdächtigen vorläufig fest. Am Sonntag wurde er einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Unterbringungsbefehl erließ. Der Mann wurde daraufhin in eine geschlossene psychiatrische Einrichtung gebracht. Wie er die Scheune in Brand gesetzt haben soll, ist bislang unklar.

