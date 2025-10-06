Mann bei Unfall von Auto überfahren: Schwer verletzt

In Schwäbisch Gmünd im Ostalbkreis hat sich ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. In der Eutighofer Straße sei eine Person von einem Wagen überfahren worden, teilte die Polizei Aalen mit. Eine Polizeisprecherin ergänzte auf Nachfrage, dass es sich um einen Mann handele und dieser schwer verletzt sei. Rettungskräfte seien vor Ort. Weitere Informationen zum Unfall lagen zunächst nicht vor.

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ostalbkreis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verkehrsunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis