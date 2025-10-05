Polizei löst Tuner-Treffen auf – Angriffe mit Pyrotechnik

Bei einem unerlaubten Treffen der überregionalen Tuning- und Poserszene ist es im schwäbischen Altenstadt (Landkreis Neu-Ulm) zu Ausschreitungen mit der Polizei gekommen. Mehrere Hundert Fahrzeuge hatten sich nachts laut Polizei auf einem Firmengelände nahe der Autobahnausfahrt versammelt. Zudem parkten Dutzende Fahrzeuge in den Zufahrtsstraßen und dem angrenzenden Wohngebiet. Mehrere Beteiligten ließen ihre Motoren aufheulen und drifteten mit den Wagen.

Als Einsatzkräfte das Treffen auflösen wollten, stellten sich ihnen laut Polizei rund 150 bis 200 Menschen entgegen. Aus der Gruppe heraus sei es zu Ausschreitungen gekommen: Polizisten seien mit Pyrotechnik beworfen und teils beschossen und an der Abfahrt vom Gelände gehindert worden. Auch Dienstwagen seien angegriffen worden. Erst nachdem zahlreiche weitere Einsatzkräfte hinzugezogen wurden, habe das Gelände geräumt werden können. Die Beamten blieben unverletzt.

Gegen mehrere Beteiligte wird nun wegen des Verdachts des besonders schweren Landfriedensbruchs, des Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Zudem prüft die Polizei Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeuginnen und Zeugen werden um Hinweise gebeten.