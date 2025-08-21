Reh von Motorrad tödlich verletzt

Ein Reh ist in Schöntal (Hohenlohekreis) von einem Motorrad erfasst worden und gestorben. Der 59-jährige Motorradfahrer und eine 58-jährige Mitfahrerin stürzten und wurden leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Das Reh sei von rechts unvermittelt auf die Kreisstraße gesprungen. Dabei wurde es vom Motorrad erfasst. Der Motorradfahrer und die Mitfahrerin wurden nach dem Unfall am Mittwoch in ein Krankenhaus gebracht. Das Reh starb noch an der Unfallstelle.

