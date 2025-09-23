Logo ka-news.de
Rhein-Neckar-Kreis

Kellerbrand in Ketsch – Mehrfamilienhaus evakuiert

Wegen eines Feuers im Keller räumt die Feuerwehr ein Mehrfamilienhaus. Wann die Bewohnerinnen und Bewohner zurück in ihre Wohnungen können, ist unklar.
    Am späten Abend war die Feuerwehr nach dem Kellerbrand noch am Lüften. (Symbolbild)
    Am späten Abend war die Feuerwehr nach dem Kellerbrand noch am Lüften. (Symbolbild) Foto: Niklas Treppner/dpa

    Bei einem Kellerbrand im Rhein-Neckar-Kreis ist am Abend ein Mehrfamilienhaus evakuiert worden. Wie die Polizei mitteilte, waren zahlreiche Rettungskräfte vor Ort. Das Feuer sei aus bislang ungeklärter Ursache im Keller des Gebäudes in Ketsch ausgebrochen und habe zu einer starken Rauchentwicklung geführt.

    Am späten Abend war der Brand nach Angaben eines Polizeisprechers gelöscht, nun werde umfangreich gelüftet. Dutzende Bewohnerinnen und Bewohner könnten derzeit noch nicht in ihre Wohnungen zurückkehren. Ob und wann dies möglich ist, war zunächst unklar. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

