Mann kippt mit Trecker um und wird lebensgefährlich verletzt

In einem Weinberg im Baden-Badener Stadtteil Varnhalt ist ein junger Mann mit seinem Traktor umgekippt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, sei der 21-Jährige am Nachmittag in dem Rebgelände unter dem umgekippten Trecker eingeklemmt worden. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik geflogen. Wie es zu Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Ursache auf.

