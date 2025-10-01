Schüler versprüht Reizgas – 26 Verletzte

Ein Schüler soll in einer Schule in Gerstetten (Kreis Heidenheim) Reizgas versprüht und 26 Menschen leicht verletzt haben. Die Betroffenen klagten am Dienstagvormittag laut Polizei über Atembeschwerden und wurden vom Rettungsdienst untersucht. Nach ersten Erkenntnissen soll der 16-Jährige das Reizgas in einer Herrentoilette der Bildungseinrichtung eingesetzt haben. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und möglichen Beteiligten dauerten an.

