Höler trifft doppelt im Freiburg-Test - Doan-Abgang naht

Nach dem 3:3 (0:1) des SC Freiburg gegen Dynamo Dresden zum Abschluss des Trainingslagers deutet viel auf einen baldigen Abgang des Japaners Ritsu Doan hin. Der Offensivstar kam im Testspiel des Fußball-Bundesligisten gegen den Zweitliga-Aufsteiger nicht zum Einsatz. Stattdessen hatte der 27 Jahre alte Nationalspieler, der vor einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt steht, am Vormittag eine Trainingseinheit absolviert.

Müller pariert Elfmeter - Matanovic trifft

Für die Dresdner mit dem ehemaligen Freiburger U23-Trainer Thomas Stamm und fünf ehemaligen SC-Nachwuchsspielern im Kader war das Spiel über zweimal 60 Minuten die Generalprobe vor dem Zweitliga-Start in einer Woche. Kapitän Vinko Sapina (22.) nutzte einen Ballverlust von Freiburgs Maximilian Philipp vor rund 1.500 Zuschauern zur Führung. Philipp war beim SC kurzfristig in die Startelf gerückt, weil Merlin Röhl Nackenprobleme hatte.

In der zweiten Hälfte erhöhte Dresden durch Robin Meißner (70.) auf 2:0, für den Freiburger Anschlusstreffer sorgte Lucas Höler (82.). SC-Torhüter Florian Müller hielt kurz danach einen Foulelfmeter von Stefan Kutschke. Neuzugang Igor Matanovic (95.) erzielte den Ausgleich für die Breisgauer und Höler (111.) brachte den SC mit seinem zweiten Treffer in Führung, die aber nicht lange hielt. Dresdens Jan-Hendrik Marx (114.) traf noch zum 3:3.

Doan bis zum Schluss im Camp dabei

Wie Doan waren auch alle weiteren potenziellen Wechselkandidaten der Freiburger bis zum Schluss mit dabei im zehntägigen Trainingslager in Österreich. «Es gibt für alle Anfragen, bei denen es klar ist, dass es schwierig werden könnte», sagte SC-Sportdirektor Klemens Hartenbach, «aber es gibt noch keine Einigung.» Grundsätzlich sei «der Markt noch ruhig». In Bezug auf Doan könnte er aber wohl bald in Bewegung kommen.

