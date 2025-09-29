Logo ka-news.de
Ravensburg: SEK-Einsatz in Ravensburger Flüchtlingsheim

Ravensburg

SEK-Einsatz in Ravensburger Flüchtlingsheim

In einem Flüchtlingsheim in Ravensburg läuft ein größerer Polizeieinsatz mit SEK-Beteiligung. Die Hintergründe sind noch nicht bekannt.
Von dpa
    In einer Flüchtlingsunterkunft gibt es einen größeren Polizeieinsatz. (Symbolbild)
    In einer Flüchtlingsunterkunft gibt es einen größeren Polizeieinsatz. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa

    In einem Ravensburger Flüchtlingsheim hat es am frühen Abend einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Auch Kräfte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) waren an Ort und Stelle, wie eine Sprecherin der örtlichen Polizei auf Anfrage berichtete. Ein Hubschrauber flog über dem Areal.

    Details würden aus polizeitaktischen Gründen zunächst nicht genannt, sagte die Sprecherin. Menschen seien weder verletzt worden noch zu Schaden gekommen. Der Einsatz dauere zunächst noch an.

