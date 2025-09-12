Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Polizeikontrolle: Mann mit offenem Haftbefehl hantiert an Streifenwagen

Polizeikontrolle

Mann mit offenem Haftbefehl hantiert an Streifenwagen

Ein 45-Jähriger versucht, an einem Streifenwagen den Kofferraum zu öffnen – und wird prompt kontrolliert. Was die Polizei dabei entdeckt, sorgt für eine Überraschung.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Beamten beobachteten den Mann am Streifenwagen. (Symbolbild)
    Die Beamten beobachteten den Mann am Streifenwagen. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Ein Mann mit einem offenen Haftbefehl hat an einem Streifenwagen der Bundespolizei in Kehl hantiert. Beamte beobachteten den 45-Jährigen, als er versuchte, den Kofferraum des Autos zu öffnen, wie die Bundespolizei mitteilte. Daraufhin kontrollierten sie am Donnerstagabend den Mann. Dabei stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort vorlag.

    Da der 45-Jährige die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er eine 25-tägige Haftstrafe antreten. Warum der Mann an den Kofferraum des Streifenwagens wollte, ist nicht bekannt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden