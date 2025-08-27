Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Polizei sucht Zeugen: Frau ertappt Einbrecher in Schlafzimmer

Polizei sucht Zeugen

Frau ertappt Einbrecher in Schlafzimmer

In Offenburg überrascht eine Frau einen Einbrecher in ihrem Schlafzimmer. Nach kurzem Gerangel flüchtet der Unbekannte – die Polizei sucht Zeugen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der Unbekannte flüchtet, als die Frau ihn entdeckt. (Symbolbild)
    Der Unbekannte flüchtet, als die Frau ihn entdeckt. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/dpa-tmn

    Eine Frau hat in Offenburg (Ortenaukreis) einen Einbrecher in ihrem Schlafzimmer auf frischer Tat ertappt. Der Unbekannte sei morgens gerade dabei gewesen, verschiedene Gegenstände wie Bargeld, Handy und persönliche Unterlagen in eine Tasche zu packen, teilte die Polizei mit. Als die Frau den Einbrecher entdeckte, sei es zu einem kurzen Gerangel gekommen. Die Bewohnerin blieb laut einem Polizeisprecher unverletzt. Der Unbekannte flüchtete. Die Polizei bat Zeuginnen und Zeugen um Hinweise.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden