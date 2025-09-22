Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Polizei: Mann droht mutmaßlichen Ruhestörern mit Machete

Polizei

Mann droht mutmaßlichen Ruhestörern mit Machete

Es ist früher Sonntagmorgen, dunkel und in Lauchheim sind zwei Männer unterwegs. Zum Ärger eines dritten – und der rückt mutmaßlich mit einer Machete an.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Unruhig soll die Nacht für einen Anwohner in Lauchheim gewesen sein – und er zur Machete gegriffen haben. (Symbolbild)
    Unruhig soll die Nacht für einen Anwohner in Lauchheim gewesen sein – und er zur Machete gegriffen haben. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa

    Weil sie ihn in seiner Nachtruhe gestört haben sollen, soll ein Anwohner in Lauchheim (Ostalbkreis) zwei junge Männer mit einer Machete bedroht haben. Wie die Polizei mitteilte, soll er die beiden jungen Männer dann jeweils mit einem Faustschlag zu Boden gestreckt haben. Einer sei kurzzeitig bewusstlos gewesen.

    Die beiden betrunkenen 25 und 26 Jahre alten Männer hatten sich am Sonntagmorgen gegen 4.00 Uhr in der Nähe eines rund um die Uhr geöffneten Automaten-Ladens aufgehalten. Ein Anwohner habe sich dadurch gestört gefühlt.

    Als sich die Männer trotz Aufforderung nicht entfernten, soll er auf die Straße getreten sein und nach Aussage der beiden eine Machete in der Hand gehalten haben. Nachdem er die beiden mit Schlägen niedergeschlagen haben soll, soll er wieder in sein Wohnhaus gegangen sein. Die Polizei bittet um Hinweise.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden