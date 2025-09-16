Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Talheim (Kreis Tuttlingen) sind am Montagabend zwei Menschen schwer verletzt worden. Einer der Wagen geriet auf der Bundesstraße 523 aus zunächst unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und prallte gegen ein anderes Fahrzeug, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Ein Fahrer und ein Beifahrer dieses Wagens kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die B523 war zeitweise gesperrt. Schadenshöhe und Unfallursache waren zunächst unbekannt.

