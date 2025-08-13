Schaf getötet - Polizei sucht Zeugen

Noch unbekannte Täter haben in Reutlingen ein Schaf aus einer Herde geholt und getötet. Den Kopf ließen der oder die Täter nahe der Weide zurück, den Körper legten sie rund 100 Meter weiter am Feldrand ab, wie die Polizei mitteilte. Das Tier war demnach zwischen Montag und Dienstag aus einer umzäunten Weide aus einer Herde mit 17 Schafen geholt worden. Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise.

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Reutlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis