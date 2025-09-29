Müllautos werden mit Wasserstoff angetrieben - Pilotprojekt

Schon am frühen Morgen einen lauten Mülllaster vor der Haustür? Die Universitätsstadt Freiburg steuert gegen, um Lärm und Abgase bei der Müllabfuhr zu vermindern. Es sind bereits 22 Fahrzeuge mit Wasserstoffantrieb in den Straßen unterwegs, die Bioabfall, Restmüll, Papier, Gelbe Säcke und Sperrmüll einsammeln, wie die Stadt mitteilte.

Die Ära des umweltschädlichen Dieselantriebs sei in dieser Sparte in der Breisgaustadt vorbei, berichtete die Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Freiburg GmbH (ASF).

Nun kommt eine Wasserstofftankstelle auf einem früheren Deponiegelände dazu. Vom kommenden Jahr an soll dort grüner Wasserstoff für die ASF-Fahrzeuge produziert werden.

Stadt: Einmaliges Pilotprojekt

Nach Informationen der Stadt handelt es sich um ein bundesweit einmaliges Pilotprojekt. Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos) will das Energiewende-Vorhaben heute (11.30 Uhr) vorstellen.

Wasserstoff gilt als eine Art Alleskönner im Kampf gegen den Klimawandel. Das geruchs- und farblose Gas kann in Industrie und Verkehr die Verbrennung von Kohle, Öl oder Gas ersetzen.

Es wird durch die sogenannte Elektrolyse gewonnen, bei der Wasser (H2O) unter Einsatz von Strom in Wasserstoff (H2) und Sauerstoff (O2) gespalten wird. Wird dafür Strom aus erneuerbaren Energien genutzt, spricht man von grünem Wasserstoff. Dieser kann in einer Brennstoffzelle dann wieder Strom erzeugen.

Die ASF setzt nach eigenen Angaben für das Säubern der Stadt auf batterieelektrische Fahrzeuge. Beim Sammeln von kommunalem Abfall rollen hingegen wasserstoffbetriebene Fahrzeuge über die Straßen. Bei der Abfallsammlung begann die Umstellung vor vier Jahren.