Pforzheim: Betrunkener schläft während Polizeikontrolle ein

Pforzheim

Betrunkener schläft während Polizeikontrolle ein

Ein Radfahrer wird von der Polizei angehalten. Er ist stark betrunken. Und dann schläft er auch noch während des Einsatzes ein.
Von dpa
    Ein Fahrradfahrer wurde von der Polizei kontrolliert. (Symbolbild)
    Ein Fahrradfahrer wurde von der Polizei kontrolliert. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa

    Ein betrunkener Fahrradfahrer ist während einer Polizeikontrolle in Pforzheim eingeschlafen. Der 62-Jährige hatte bei einem Atemalkoholtest 2,6 Promille intus, wie die Polizei mitteilte. Dem Mann sei es schwergefallen, den Anweisungen der Beamten Folge zu leisten. Dann sei er plötzlich eingeschlafen - wohl wegen seiner Trunkenheit und der späten Uhrzeit. Wegen des Vorfalles in der Nacht erwartet den Mann nur eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

