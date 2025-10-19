Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Pferderennen: Jockey Seidl gewinnt mit Alsterperle Preis der Winterkönigin

Pferderennen

Jockey Seidl gewinnt mit Alsterperle Preis der Winterkönigin

Die zwei Jahre alte Stute Alsterperle aus dem Gestüt Röttgen holt beim Galopprennen um den Preis der Winterkönigin ihren ersten Titel - und schlägt dabei die englische Favoritin.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Auf der Galopprennbahn gab es einen Premierensieg. (Archivbild)
    Auf der Galopprennbahn gab es einen Premierensieg. (Archivbild) Foto: Uli Deck/dpa

    Die zwei Jahre alte Stute Alsterperle hat sich den im deutschen Turf begehrten Titel der Winterkönigin gesichert. Unter ihrem Jockey Martin Seidl gewann Alsterperle das gleichnamige und mit 155.000 Euro dotierte Rennen auf der Galopprennbahn in Iffezheim. Dabei setzte sie sich nach 1.600 Metern gegen die englische Favoritin Sea The Storm mit Jockey Cieren Fallon durch, den dritten Platz belegten Valzeina und Antoine Hamelin.

    Alsterperle zuvor bei vier Starts ohne Sieg

    Alsterperle erreichte nach drei zweiten und einem dritten Platz den ersten großen Karriereerfolg. Maxim Pecheur ist in Köln-Rath/Heumar auf dem Gelände des Traditionsgestüts Röttgen der Trainer der neuen Winterkönigin. Für Jockey Seidl war es nach 2018 und 2022 der dritte Sieg in dem Rennen.

    «Wir haben immer an sie geglaubt», sagte Seidl. Coach Pecheur ergänzte: «Der Sieg in der Winterkönigin ist immer etwas ganz Besonderes, wir sind sehr happy. Jetzt geht es in die Winterpause.»

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden