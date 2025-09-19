Logo ka-news.de
Baden-Württemberg
Pfefferspray eingesetzt: Mann bedroht Passanten und verletzt Polizisten

Ein Mann geht scheinbar grundlos Passanten an. Auch als die Polizei eintrifft, bleibt er aggressiv.
Von dpa
    Die Polizisten setzten Pfefferspray gegen den 28-Jährigen ein.
    Die Polizisten setzten Pfefferspray gegen den 28-Jährigen ein. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Nachdem ein Mann in der Innenstadt in Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) mehrere Passanten bedroht hat, hat er bei der Festnahme mehrere Polizisten verletzt. Der Mann befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und kam anschließend in eine Fachklinik, wie die Polizei mitteilte. Grundlos soll der 28-Jährige demnach die Menschen am Donnerstag körperlich und verbal angegangen haben. Da er Widerstand gegen die eingetroffenen Polizisten leistete, setzten diese Pfefferspray ein. Die Beamten wurden leicht verletzt.

