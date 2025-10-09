Logo ka-news.de
Stuttgart-Stürmer Undav feiert Comeback bei Testspielsieg

Sechs Spiele verpasst Deniz Undav wegen einer Knieverletzung. In einem Freundschaftsspiel während der Länderspielpause steht er erstmals wieder auf dem Feld.
Von dpa
    Fehlte dem VfB Stuttgart seit Ende August: Nationalstürmer Deniz Undav. (Archivfoto)
    Fehlte dem VfB Stuttgart seit Ende August: Nationalstürmer Deniz Undav. (Archivfoto) Foto: Tom Weller/dpa

    Fußball-Nationalspieler Deniz Undav hat nach einer wochenlangen Verletzungspause sein Comeback beim VfB Stuttgart gegeben. Der 29-Jährige kam beim 2:0 (2:0)-Erfolg im Testspiel gegen den Zweitliga-Tabellenführer SV Elversberg gleich von Beginn an zum Einsatz und bereitete Chris Führichs Tor zum 2:0 vor (23. Minute). Zuvor hatte Maximilian Mittelstädt die Schwaben mit einem verwandelten Handelfmeter in Führung gebracht (11.).

    Undav stand rund eine Stunde auf dem Feld, ehe er ausgewechselt wurde. Der Angreifer hatte sich im Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach am 30. August einen Innenbandriss im Knie zugezogen. Deswegen verpasste er sechs Pflichtspiele des VfB in Liga und Europa League. Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann lud Undav nicht zur Nationalmannschaft ein.

