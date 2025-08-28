Logo ka-news.de
Offenburg: Polizei ermittelt nach NS-Parolen

Offenburg

Polizei ermittelt nach NS-Parolen

Mehrere Männer sollen in einem Offenburger Ortsteil Nazi-Parolen gerufen haben. Die Polizei sucht Zeugen - steckt mehr dahinter als ein Einzelfall?
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei sucht Männer, die in Offenburg NS-Parolen gerufen haben sollen. (Foto-Illustration)
    Die Polizei sucht Männer, die in Offenburg NS-Parolen gerufen haben sollen. (Foto-Illustration) Foto: Marijan Murat/dpa

    Mehrere Männer sollen in Offenburg-Waltersweier (Ortenaukreis) zu nächtlicher Stunde NS-Parolen gerufen haben. Wie die Polizei berichtete, konnten die Verdächtigen bisher nicht ermittelt werden.

    Um wie viele Männer es sich handelte, blieb zunächst offen. Sie sollen in Richtung des Offenburger Industriegebiets unterwegs gewesen sein. Zeugen des Vorfalls wurden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

    Die Ermittler prüfen nach eigenen Angaben, ob es einen Zusammenhang zu einem Vorfall in Offenburg gibt, der sich Anfang Juni ereignete. Männer sollen damals in der Offenburger Innenstadt NS-Parolen skandiert haben, einem Video zufolge soll auch ein Hitlergruß gezeigt worden sein.

