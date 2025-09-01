Logo ka-news.de
Notfall: Rentner mit Drehleiter aus brennendem Seniorenheim gerettet

Notfall

Rentner mit Drehleiter aus brennendem Seniorenheim gerettet

In einem Seniorenheim bricht ein Feuer aus – zwei Bewohner sitzen auf dem Balkon fest. Die Polizei hat eine Vermutung, was den Brand ausgelöst hat.
    Die Feuerwehr rückte zu der Seniorenresidenz aus. (Symbolbild)
    Die Feuerwehr rückte zu der Seniorenresidenz aus. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

    Zwei Rentner mussten wegen eines Feuers in ihrem Seniorenheim in Besigheim (Kreis Ludwigsburg) mit einer Drehleiter von ihren Balkonen gerettet werden. Wie die Polizei mitteilte, wurden zudem drei Bewohner durch den Brand verletzt.

    Vermutlich fing ein Elektrogerät wegen eines technischen Defekts in einer Wohneinheit Feuer. Der Brand breitete sich anschließend schnell in der gesamten Küche aus. Fast alle Bewohner und Bewohnerinnen konnten aus der Seniorenresidenz ins Freie flüchten. Jedoch mussten zwei Menschen aus den oberen Stockwerken gerettet werden.

    Zwei 87 und 71 Jahre alte Frauen sowie ein 83-Jähriger erlitten leichte Verletzungen. Sie kamen in Krankenhäuser. Der entstandene Schaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die Wohnungen im Obergeschoss waren über Nacht nicht bewohnbar. Die betroffenen Rentner kamen im benachbarten Pflegeheim unter.

