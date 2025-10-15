Zwei Verletzte und 450.000 Euro Schaden nach Brand

Fast eine halbe Million Euro Schaden hat ein Feuer an zwei Häusern und einem Gartenschuppen in Wolpertshausen (Kreis Schwäbisch Hall) verursacht. Der Brand sei am Morgen in dem Schuppen ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Die Flammen hätten anschließend auf die zwei angrenzenden Wohnhäuser übergegriffen. Zwei Menschen erlitten dabei eine Rauchgasvergiftung und kamen in Krankenhäuser. Ein weiterer Mensch erlitt einen Schock. Der Schaden wird auf etwa 450.000 Euro geschätzt. Die Brandursache müsse noch ermittelt werden, hieß es.

