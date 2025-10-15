Bombenfund bei Schwimmbad-Bauarbeiten in Rastatt

In einer Baugrube eines Schwimmbads in Rastatt ist eine Bombe gefunden worden. Medienberichten zufolge soll es sich um eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg handeln. Nach Empfehlung von Experten wurde die Bombe zunächst wieder zugeschüttet, wie die Stadt mitteilte. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht. Am Mittag soll der Krisenstab der Stadt tagen, dabei werde der Zeitpunkt der Entschärfung mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst vereinbart.

