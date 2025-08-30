Mit Schlips und Anzug: Woltemade als Tribünengast in Leeds

Im offiziellen Club-Anzug hat Nick Woltemade das Spiel seines neuen Arbeitgebers Newcastle United bei Leeds United auf der Tribüne verfolgt. Der Fußball-Nationalspieler, dessen Wechsel vom VfB Stuttgart zu den «Magpies» am Vormittag offiziell bekannt gegeben worden war, stand noch nicht im Kader. Sein Debüt auf der Insel dürfte der 23-Jährige beim Heimspiel am 13. September gegen Wolverhampton geben.

Beim Premier-League-Club unterschrieb Woltemade einen langfristigen Vertrag. Details nannte der Club bei der offiziellen Verkündung nicht. Er soll aber Berichten zufolge bis zum 30. Juni 2031 laufen.

Woltemade fühlt sich schon wie zu Hause

Nach dpa-Informationen zahlt Englands viermaliger Meister eine Ablösesumme in Höhe von bis zu 90 Millionen Euro. Woltemade, um den auch der FC Bayern München lange geworben hatte, ist damit der teuerste Verkauf der VfB-Historie.

«Es ist ein großer Schritt in meinem Leben, Deutschland zu verlassen. Aber jeder hat mich so gut willkommen geheißen, es fühlt sich schon wie eine Familie an», sagte Woltemade in einer Mitteilung von Newcastle.