Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Neckargemünd: Mann tötet Käfer mit Feuerstrahl aus Deo und löst Brand aus

Neckargemünd

Mann tötet Käfer mit Feuerstrahl aus Deo und löst Brand aus

Ein Käfer auf der Kommode, ein Deospray und ein Feuerzeug: In Neckargemünd führte eine ungewöhnliche Aktion zu einem Feuerwehreinsatz.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Ein junger Mann hat einen Feuerwehreinsatz ausgelöst (Symbolbild)
    Ein junger Mann hat einen Feuerwehreinsatz ausgelöst (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa

    Ein junger Mann hat in Neckargemünd östlich von Heidelberg einen Käfer mit einem Feuerstrahl aus einer Spraydose getötet und so einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Der Käfer saß auf einer Holzkommode. Dann hielt der 20-Jährige ein Feuerzeug an das Deospray entzündete dieses, wie ein Polizeisprecher sagte.

    Der Mann hatte jedoch mit seiner leichtsinnigen Aktion die Kommode in Brand gesteckt. Er ging zwischenzeitlich ins Bad und bemerkte erst unter der Dusche starken Rauchgeruch. Daraufhin versuchte er den Brand mit einer Gießkanne zu löschen. Doch erst der hinzugerufenen Feuerwehr gelang es die Flammen vollständig zu bekämpfen. Auch die Tapete hinter der Kommode wurde beschädigt.

    Es entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Verletzt wurde durch das Feuer am Mittwoch niemand.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden