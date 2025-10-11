Logo ka-news.de
Nationalmannschaft: Nationalspieler Leweling aus Teamquartier abgereist

Nationalmannschaft

Nationalspieler Leweling aus Teamquartier abgereist

Der Stuttgarter Offensivspieler Jamie Leweling klagt bereits seit Tagen über Adduktorenprobleme. Die Reise nach Belfast wird er nicht mitmachen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Jamie Leweling ist aus dem Teamquartier der Nationalmannschaft abgereist. (Archivbild)
    Jamie Leweling ist aus dem Teamquartier der Nationalmannschaft abgereist. (Archivbild) Foto: Federico Gambarini/dpa

    Der Stuttgarter Jamie Leweling ist aus dem Teamquartier der Fußball-Nationalmannschaft in Herzogenaurach abgereist. Der Offensivspieler, der wegen Adduktorenproblemen nur individuell trainiert hatte, wird die Reise zum nächsten WM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland am Montag (ab 20.45 Uhr/RTL) nicht mit antreten.

    Es solle bei Leweling kein Risiko eingegangen werden, teilte der DFB mit. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte wegen der Verletzung von Leweling zuletzt schon Kevin Schade vom FC Brentford nachnominiert.

