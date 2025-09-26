Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Nach Steinschlag-Sperrung: Honauer Steige wird wieder geöffnet

Nach Steinschlag-Sperrung

Honauer Steige wird wieder geöffnet

Nach Steinschlag und tagelanger Sperrung rollt der Verkehr auf der Honauer Steige bald wieder. Anwohner und Pendler können aufatmen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Um die Fahrbahn der Honauer Steige zu schützen, wurde sie mit einer etwa 30 Zentimer dicken Schotterschicht bedeckt.
    Um die Fahrbahn der Honauer Steige zu schützen, wurde sie mit einer etwa 30 Zentimer dicken Schotterschicht bedeckt. Foto: Landratsamt Reutlingen/dpa

    Die Sicherungsarbeiten nach einem Steinschlag an der sogenannten Honauer Steige in Lichtenstein kommen zum Ende. Ab dem Nachmittag werde die Bundesstraße 312/313 wieder vollständig für den Verkehr freigegeben werden, heißt es in einer Mitteilung des Landkreises Reutlingen. Die Absperrungen und wichtigsten Umleitungsschilder sollen noch am Abend entfernt werden.

    Am Montag kam es zu einer Sperrung aufgrund von Steinschlaggefahr – eine große Belastung für den vielbefahrenen Albaufstieg. Durch starken Niederschlag hatte sich Gesteinsmaterial gelöst. Das lose Gestein wurde im Hang gesichert.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden