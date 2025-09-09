Schrauben auf einer Strecke des «Riderman» entdeckt

Kurz vor Beginn des Hobby-Radrennens «Riderman» am Freitag vergangener Woche sind Schrauben auf der Fahrbahn einer Teilrennstrecke verteilt worden. Bei der Streckenüberprüfung seien Schrauben aufgefallen, teilte ein Polizeisprecher mit. Der Veranstalter ließ die Strecke auf einer Länge von mehreren hundert Metern reinigen und dann absperren. Auch wurde Absperrmaterial gestohlen, wie es bei der Polizei hieß.

Die Polizei hat keine Erkenntnisse, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Vorfall mit den Schrauben und dem Massensturz bei der «Riderman» vom Sonntag gibt. Der Sturz bei Bad Dürrheim mit etwa 100 Verletzten habe sich auf einem anderen Streckenabschnitt des Rennens ereignet.