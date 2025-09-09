Missbrauchsverdacht in Kita: Angehender Erzieher in U-Haft

Wegen des Verdachts auf Missbrauch mehrerer Kita-Kinder in einer städtischen Einrichtung in Heilbronn sitzt ein angehender Erzieher nun in Untersuchungshaft. Es bestehe Wiederholungsgefahr, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Das habe sich aus den inzwischen zu dem Verdächtigen ermittelten Hintergründen ergeben. Mehr Details nannte sie nicht.

Der Mann soll den Vorwürfen zufolge in dem städtischen Kindergarten mehrere Kinder entsprechend berührt haben. Um wie viele Betroffene es sich handelt und wie es zu dem Verdacht kam, wurde weiterhin nicht mitgeteilt. Das alles sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Stadt Heilbronn hatte früheren Angaben zufolge den Angeschuldigten nach Bekanntwerden der Vorwürfe sofort freigestellt. Im Rahmen seiner Ausbildung und eines damit verbundenen Praktikums hatte er in der betroffenen Kita einzelne Tage und Blockpraktika absolviert.