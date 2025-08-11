Mann nach Brandserie in Untersuchungshaft

Nach einer Serie von 14 Bränden im Kreis Esslingen sitzt ein 42-Jähriger wegen mutmaßlicher Brandstiftung in Untersuchungshaft. Der Mann soll seit Juli 2024 immer wieder Heu, Stroh und abgeerntete Felder im Raum Unterensingen in Brand gesteckt haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Zuletzt brannten am vergangenen Donnerstagabend innerhalb weniger Stunden zwei abgeerntete Getreidefelder. Im September 2024 war laut einem Polizeisprecher bei einem Brand mehrerer Heuballen ein Schaden von rund 30.000 Euro entstanden. Auf welche Summe sich der Gesamtschaden belaufe, konnte der Sprecher nicht sagen. Verletzte habe es bei den Bränden nicht gegeben.

Den Angaben nach führten Ermittlungen die Beamten schließlich auf die Spur des 42-Jährigen. Die Polizei nahm den Mann am Freitag fest. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung stellten die Beamten mögliche Beweismittel sicher. Eine Richterin erließ am Samstag Haftbefehl gegen den 42-Jährigen.