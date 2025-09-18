Talente und bekannte Namen beim «SWR3 New Pop Festival»

Baden-Baden steht in den kommenden Tagen wieder ganz im Zeichen von rotem Teppich und Live-Musik. Mit dem Auftakt des «SWR3 New Pop Festival» werden bis zum Sonntag (21. September) bei bestem Spätsommer-Wetter mehrere Zehntausend Besucher erwartet - und jede Menge junge und nicht mehr ganz so junge Pop-Künstler.

In diesem Jahr sind nach dem Auftakt durch DJ Purple Disco Machine & Friends, Michael Schulte und den Newcomer Alessi Rose unter anderem die deutschen ESC-Teilnehmer Abor & Tynna, Vella, Thunder Jackson und Fast Boy sowie der deutsche Durchstarter Zartmann mit dabei. Auch Bosse kommt für einen Auftritt nach Baden-Baden und DJ Felix Jaehn legt bei der «SWR3 New Pop CUPRA DJ Night» auf. Die früheren Festival-Acts Kraftklub, Joris und Calum Scott treten bei den «Homecoming-Konzerten» auf.

Mehr als 40.000 Zuschauer

Ziel des Festivals ist es seit drei Jahrzehnten, vor allem neuen und aufstrebenden Künstlerinnen und Künstlern eine Bühne zu bieten. Es wird jedes Jahr an einem Wochenende im September in der Kurstadt veranstaltet. Die Künstler spielen dabei im Theater, im Kurhaus und im Festspielhaus - lauter altehrwürdige Spielstätten, die für das Festival extra einen modernen Bühnenlook verpasst bekommen. Im vergangenen Jahr kamen laut Sender mehr als 40.000 Musikfans nach Baden-Baden zum Festival.