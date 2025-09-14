David Kiefer gewinnt Silbermann-Orgelwettbewerb

Der 28-jährige David Kiefer hat den diesjährigen Gottfried-Silbermann-Orgelwettbewerb gewonnen. Der deutsche Kirchenmusiker überzeugte die Jury im Finale vor seinem Landsmann Jannik Gerdes und Jakub Moneta aus Polen, wie die Gottfried-Silbermann-Gesellschaft informierte. Kiefer arbeitet in Köln und Freiburg, Gerdes studiert Kirchenmusik in Leipzig.

In der Endrunde standen fünf junge Organisten und Organistinnen aus vier Ländern. Der Publikumspreis ging an Hanna Cho aus Südkorea. Die vier Preisträger sollten am Sonntagnachmittag beim Abschlusskonzert der Silbermann-Tage im Freiberger Dom noch einmal zusammen mit dem Knabenchor Hannover ihr Können vor Publikum zeigen.

«Spielniveau außergewöhnlich hoch»

Die Preisgelder des Wettbewerbs belaufen sich auf 16.000 Euro, davon 7.000 Euro für den Gewinner. Außerdem erhalten sie die Möglichkeit für Konzerte an verschiedenen Silbermann-Orgeln sowie anderen berühmten historischen Instrumenten.

Insgesamt hatten sich 24 junge Organistinnen und Organisten für den diesjährigen Silbermann-Orgelwettbewerb qualifiziert. «Das Spielniveau war außergewöhnlich hoch und die Begegnungen mit hochkarätigen jungen Teilnehmenden, der Jury aus aller Welt, einem bunten, kurzweiligen Programm und den allerschönsten Orgelklängen waren ein Privileg und Vergnügen», resümierte der Juryvorsitzende Henry Fairs.