Sängerin Ayliva tritt beim Glücksgefühle-Festival 2026 auf

Sängerin Ayliva wird als einer der Top-Acts beim Glücksgefühle-Festival auf dem Hockenheimring im September 2026 auftreten. Dies bestätigten die Pressesprecher des Festivals. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung berichtet. Das Festival wird von Ex-Fußballnationalspieler Lukas Podolski und Musikmanager Markus Krampe organisiert. Der Vorverkauf für das Festival vom 3. bis zum 6. September 2026 startet am Mittwoch um 18.00 Uhr.

Die 27-jährige Ayliva wurde im vergangenen Jahr erneut von der Plattform Youtube zur Künstlerin des Jahres in Deutschland gekürt. Die Auszeichnung richtete sich nach den meisten Aufrufen bei Youtube in Deutschland. Die Sängerin aus Recklinghausen landete bereits mehrere Nummer-1-Hits, darunter «Sie weiß». Mit ihren Alben «Schwarzes Herz» und «In Liebe» schaffte sie es auf den Charts-Thron. Bereits 2023 wurde sie von Youtube zur Künstlerin des Jahres gekürt.

250.000 Besucher waren dieses Jahr da

Üblicherweise gibt es bei dem dreitägigen Glücksgefühle-Festival immer einen nationalen Top-Act und einen internationalen. In diesem Jahr traten Apache 207 («Komet») und die Black Eyed Peas («I Gotta Feeling») auf. Weitere Künstler für das kommende Jahr wurden bisher nicht verkündet.

Am Freitag während des diesjährigen Glücksgefühle-Festivals hatten die Veranstalter bereits mitgeteilt, der Vertrag mit dem Hockenheimring sei verlängert worden - bis 2035. Das Festival ist demnach Deutschlands größtes Musikfestival. Dieses Jahr seien 250.000 Besucher gekommen, hieß es. Das Festival findet seit 2023 statt.

Tausende Menschen feierten den Auftritt der US-Band Black Eyed Peas. Foto: Sascha Thelen/dpa