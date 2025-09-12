Glücksgefühle-Festival bleibt bis 2035 am Hockenheimring

Glücksgefühle bis 2035 genehmigt: Das Glücksgefühle-Festival und der Hockenheimring haben ihren Vertrag verlängert. Das teilten die beiden Veranstalter, Musikmanager Markus Krampe und Fußballspieler Lukas Podolski, mit. Damit werde das Festival bis 2035 auf dem Gelände stattfinden und es regelmäßig «in den glücklichsten Ort der Welt verwandeln», hieß es in einer Pressemitteilung am zweiten Tag des ausverkauften Festivals (noch bis zum 14.9.).

Vertragspartner sind glücklich

Laut Podolski ist der Hockenheimring der ideale Ort für die Veranstaltung. Jochen Nerpel, Geschäftsführer der Hockenheim-Ring GmbH, meinte: «Hunderttausende glückliche Menschen und die Strahlkraft weit über die Region hinaus – dafür danken wir Lukas Podolski und Markus Krampe und freuen uns auf viele gemeinsame Jahre.»

Und eine weitere Ankündigung gab es obenauf: Das Glücksgefühle-Festival werde künftig jedes Jahr am ersten September-Wochenende stattfinden. Das erste Wochenende sei vom 3. bis 6. September 2026. Das Festival ist Deutschlands größtes Musikfestival. Seit Gründung 2023 kommen auch Superstars der internationalen Musikszene.