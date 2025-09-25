Betrunkener Autofahrer kracht gegen mehrere Hauswände

Ein betrunkener Autofahrer soll im Enzkreis gegen mehrere Hauswände gekracht. Nach bisherigen Erkenntnissen platzte zuerst ein Hinterreifen am Auto des 31-Jährigen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Doch der Mann setzte seine Fahrt am Mittwochabend fort, kam von der Fahrbahn ab und prallte in Mönsheim gegen die Hauswände.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme ergab ein Atemalkoholtest bei dem Mann einen Wert von mehr als 2,4 Promille. Sein Führerschein wurde einbehalten. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Mann auf freien Fuß gesetzt.

Kurze Zeit später soll der 31-Jährige auf zwei geparkte Fahrzeuge eingeschlagen haben. Die Polizei rückte erneut aus. Nach medizinischer Versorgung seiner Verletzungen verbrachte der Mann die Nacht schließlich in Polizeigewahrsam.