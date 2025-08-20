Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Minderjährige Autodiebe: Jugendliche stehlen Auto und fahren durch die Nacht

Minderjährige Autodiebe

Jugendliche stehlen Auto und fahren durch die Nacht

Wie weit sind die Teenager gekommen? Die Polizei sucht Zeugen und prüft, ob auf der nächtlichen Spritztour Schäden entstanden sind.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei hat zwei Jugendliche in einem gestohlenen Auto erwischt. (Symbolbild)
    Die Polizei hat zwei Jugendliche in einem gestohlenen Auto erwischt. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Ein 15- und ein 16-Jähriger haben ein Auto gestohlen und sind damit in Nordbaden eine Nacht lang unterwegs gewesen - bis sie die Polizei an einer Tankstelle stoppte. Wie viele Kilometer das Duo zurücklegte und ob es dabei auch Schäden verursachte, muss die Polizei laut einer Sprecherin noch klären. Bislang gebe es dazu keine Erkenntnisse.

    Die beiden Jugendlichen hatten sich den Angaben nach am Freitag gegen 22.00 Uhr Zugang zu dem Auto verschafft, das in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) stand. Gegen 4.00 Uhr hätten Polizeikräfte den Wagen an einer Tankstelle in Mannheim gesichtet und den 16 Jahre alten Fahrer und seinen Beifahrer vorläufig festgenommen. Ob einer der beiden schon früher mal hinter einem Steuer saß, vermochte die Sprecherin nicht zu sagen.

    Das Haus des Jugendrechts der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittle unter anderem wegen des Verdachtes des besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen sollen sich bei der Polizei melden.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden