Auto prallt gegen Haus – Beifahrer stirbt nach Unfall

Ein Autofahrer hat in Metzingen (Kreis Reutlingen) die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und so einen tödlichen Unfall verursacht. Der 59-Jährige habe beim Verlassen eines Parkplatzes ein geparktes Auto touchiert, teilte die Polizei mit. Anschließend fuhr er den Ermittlungen zufolge über eine Grünfläche in einen Straßengraben, durchbrach eine Böschung und prallte gegen eine Hausfassade. Weshalb der Fahrer die Kontrolle verlor, blieb zunächst unklar.

Der 87-jährige Beifahrer starb laut Polizei an den Folgen seiner schweren Verletzungen im Krankenhaus. Auch der 59 Jahre alte Fahrer wurde bei dem Unfall am Donnerstag schwer verletzt.