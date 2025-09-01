36-Jährige nach Drogenfund im Zug in Untersuchungshaft

Fast 13 Kilogramm Marihuana haben Zollbeamte während einer Kontrolle in einem ICE in Freiburg im Breisgau in Koffern entdeckt. Die mutmaßliche Besitzerin der Koffer - eine 36-Jährige - ist inzwischen in Untersuchungshaft, wie das Hauptzollamt mitteilte.

Die Gepäckstücke seien in der Ablage über dem Sitz der Frau gewesen. Zunächst sei nicht klar gewesen, wem sie gehören. Jedoch sei die 36-Jährige auf Videos zu sehen, wie sie mit den Koffern in Basel in den Zug eingestiegen ist. Die 12,6 Kilogramm Drogen seien in acht mit schwarzer Folie umwickelten Päckchen gewesen.