Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Mehrere Kilogramm: 36-Jährige nach Drogenfund im Zug in Untersuchungshaft

Mehrere Kilogramm

36-Jährige nach Drogenfund im Zug in Untersuchungshaft

In einem Zug bei Freiburg entdecken Zöllner mehrere Päckchen Marihuana. Wie sie auf die mutmaßliche Besitzerin aufmerksam wurden.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Verdächtige kam nach ihrer Festnahme in Untersuchungshaft. (Symbolbild)
    Die Verdächtige kam nach ihrer Festnahme in Untersuchungshaft. (Symbolbild) Foto: Ralf Hirschberger/dpa

    Fast 13 Kilogramm Marihuana haben Zollbeamte während einer Kontrolle in einem ICE in Freiburg im Breisgau in Koffern entdeckt. Die mutmaßliche Besitzerin der Koffer - eine 36-Jährige - ist inzwischen in Untersuchungshaft, wie das Hauptzollamt mitteilte.

    Die Gepäckstücke seien in der Ablage über dem Sitz der Frau gewesen. Zunächst sei nicht klar gewesen, wem sie gehören. Jedoch sei die 36-Jährige auf Videos zu sehen, wie sie mit den Koffern in Basel in den Zug eingestiegen ist. Die 12,6 Kilogramm Drogen seien in acht mit schwarzer Folie umwickelten Päckchen gewesen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden