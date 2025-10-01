Logo ka-news.de
Baden-Württemberg
Mann stirbt in Klinik: Tödlicher Crash beim Überholen – Rollerfahrer stirbt

Tödlicher Crash beim Überholen – Rollerfahrer stirbt

Eine Autofahrerin setzt zum Überholen an und übersieht laut Polizei einen nahenden Verkehrsteilnehmer – mit tödlichen Folgen für den jungen Mann.
Von dpa
    Der junge Rollerfahrer kommt ums Leben. (Symbolbild)
    Der junge Rollerfahrer kommt ums Leben. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Ein junger Rollerfahrer ist bei einem Überholmanöver einer Autofahrerin in Albstadt im Zollernalbkreis ums Leben gekommen. Die 27-Jährige scherte Polizeiangaben zufolge morgens in einer Kurve aus, um einen vorausfahrenden Wagen zu überholen. Dabei habe sie den entgegenkommenden 24-Jährigen mit seinem Leichtkraftradroller übersehen. Der junge Mann sei bei dem frontalen Zusammenstoß so schwer verletzt worden, dass er am Vormittag im Krankenhaus starb. Die Autofahrerin habe leichte Verletzungen erlitten.

