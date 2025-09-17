Autofahrer mit zehn Kilogramm Kokain erwischt

Ein 23-jähriger Autofahrer ist von der Polizei im Kreis Ravensburg mit rund zehn Kilogramm Kokain gestoppt worden. Ein Haftrichter erließ am Dienstag einen Untersuchungshaftbefehl wegen Handeltreibens mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Anschließend wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Den Angaben zufolge kam den Beamten bei einer Kontrolle bei Kißlegg der Verdacht auf, dass der Wagen zum Schmuggel von Betäubungsmitteln genutzt wurde. Die Polizisten durchsuchten das Auto und fanden in mehreren Verstecken rund zehn Kilogramm Kokain.