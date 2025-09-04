Logo ka-news.de
Lotto: Glückspilz aus Stuttgart gewinnt 1,1 Millionen Euro

Lotto

Glückspilz aus Stuttgart gewinnt 1,1 Millionen Euro

Ein Gewinner aus Stuttgart räumt im Lotto einen Millionengewinn ab. Was dafür nötig war.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Ein Gewinner aus Stuttgart hat einen Millionengewinn abgeräumt (Symbolbild)
    Ein Gewinner aus Stuttgart hat einen Millionengewinn abgeräumt (Symbolbild) Foto: Tom Weller/dpa

    Ein Glückspilz aus Stuttgart hat 1.135.787,40 Euro im Lotto gewonnen. Der Spieler oder die Spielerin hatte mit einem Systemschein über mehrere Wochen am Spiel 6aus49 mitgemacht, teilte eine Lotto-Sprecherin auf Anfrage mit.

    Am Mittwoch wurden die Gewinnzahlen 7, 8, 30, 35, 39, 44 gezogen. Nur die Superzahl 9 fehlte dem Glückspilz zum Jackpot. Landesweit blieb die noch unbekannte Person die einzige mit sechs Richtigen. Die Chance auf diesen Gewinn beträgt 1:15,5 Millionen.

    Abgeholt wurde der Gewinn bislang nicht. Es ist bereits der zwölfte Lotto-Millionengewinn, der in diesem Jahr in Baden-Württemberg erzielt wurde.

