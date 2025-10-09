Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Vollsperrung: Frau stirbt bei Verkehrsunfall im Schwarzwald

Vollsperrung

Frau stirbt bei Verkehrsunfall im Schwarzwald

Die B31 gehört zu den am stärksten befahrenen Straßen im Hochschwarzwald. Nach einem folgenschweren Unfall wurde ein Abschnitt gesperrt.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Auf einer Bundesstraße im Hochschwarzwald hat sich ein tödlicher Unfall ereignet. (Symbolbild)
    Auf einer Bundesstraße im Hochschwarzwald hat sich ein tödlicher Unfall ereignet. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

    Auf der vielbefahrenen Bundesstraße 31 im Hochschwarzwald ist eine Autofahrerin bei einem Unfall getötet worden. Nach Angaben der Polizei war die Frau mit ihrem Wagen zwischen Rötenbach und Löffingen in den Gegenverkehr geraten und mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Sie sei in ihrem Auto eingeklemmt worden und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie starb noch am Unfallort. Der Lastwagenfahrer blieb körperlich unverletzt.

    Bis zum Nachmittag gab es auf der B31 in beiden Richtungen Verkehrsbehinderungen - zeitweise war die Straße voll gesperrt. Warum die Frau mit ihrem Auto in den Gegenverkehr fuhr, blieb vorerst unklar.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden