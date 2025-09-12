Lebensmittelüberwachung stoppt Verkauf wegen Mäusedreck

Backwaren mit Mäusedreck - in einer Mannheimer Filiale eines Lebensmitteldiscounters sind im Lager und im Verkaufsraum erhebliche Verunreinigungen mit Mäusekot und Mäuseurin festgestellt worden. Das teilte das Verbraucherinformationsportal Baden-Württemberg mit. Demnach waren in einem Selbstbedienungsregal Backwaren offen und ohne Verpackung auf verdreckten Blechen gelagert gewesen. Auch auf Lebensmittelpackungen fand sich Kot und Urin der Nagetiere, wie es weiter hieß. Die zuständige Behörde der Stadt Mannheim erklärte alle betroffenen Produkte für nicht sicher und nicht essbar.

Die Missstände waren von den Kontrolleuren im August festgestellt und der Bereich geschlossen worden. Bei einer Nachkontrolle zwei Tage später hatte es keine Beanstandungen mehr gegeben und die Behörde gab grünes Licht für die Wiedereröffnung.