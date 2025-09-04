Logo ka-news.de
Lauda-Königshofen: Mann von Zug erfasst und schwer verletzt

Lauda-Königshofen

Mann von Zug erfasst und schwer verletzt

Ein Mann will Gleise überqueren. Dabei übersieht er eine herannahende Regionalbahn.
Von dpa
    Ein Mann ist schwer verletzt in eine Klinik gebracht worden (Symbolbild)
    Ein Mann ist schwer verletzt in eine Klinik gebracht worden (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

    Ein Mann ist in Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) von einem Zug erfasst und schwer verletzt worden. Der 58-Jährige habe unbefugt die Gleise überqueren wollen. Dabei übersah er eine herannahende Regionalbahn, wie die Bundespolizei mitteilte.

    Trotz Notbremsung wurde der Mann bei dem Unfall am Mittag erfasst. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Im Zug hatten sich zum Zeitpunkt der Notbremsung 27 Menschen befunden. Keiner von ihnen wurde verletzt. Die Bahnstrecke zwischen Crailsheim und Lauda-Königshofen war zwischenzeitlich gesperrt worden.

