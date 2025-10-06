Logo ka-news.de
Landkreis Schwäbisch Hall: Feuer in Crailsheimer Lokschuppen neu aufgeflammt

Landkreis Schwäbisch Hall

Feuer in Crailsheimer Lokschuppen neu aufgeflammt

Eigentlich waren die Löscharbeiten schon beendet. Doch einen Tag nach dem Brand in einem Lokschuppen in Crailsheim lodern die Flammen wieder – und die Feuerwehr muss ein zweites Mal anrücken.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Feuerwehrleute mussten ein zweites Mal zu dem Lokschuppen in Crailsheim anrücken. (Symbolbild)
    Feuerwehrleute mussten ein zweites Mal zu dem Lokschuppen in Crailsheim anrücken. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

    Der bereits gelöscht geglaubte Brand in einem Lokschuppen im Landkreis Schwäbisch Hall ist in der Nacht wieder aufgeflammt. Ursache war vermutlich ein übriggebliebenes Glutnest, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr habe den kleineren Brand in Crailsheim aber schnell unter Kontrolle bringen und das Feuer wieder löschen können.

    Ein in dem Lokschuppen stehender historischer Eisenbahnwaggon war am Samstagabend aus noch immer ungeklärten Gründen in Brand geraten. Anschließend griffen die Flammen auf das Gebäude über. Dabei entstand nach Polizeiangaben ein Schaden von mindestens 750.000 Euro. Beim Versuch, die Flammen zu löschen, wurden zwei Menschen leicht verletzt.

